Morreu a quarta vítima de um atropelamento no distrito de São Luís, em Londrina. Venicius M. B, de seis anos, foi atingido pela Kombi na PR-538, socorrido pelo Corpo de Bombeiros em estado gravíssimo, mas não resistiu aos ferimentos. O óbito do menino foi confirmado no Hospital Universitário.

Venicius é irmão gêmeo de Adrian M.B, que estava junto no momento do acidente e também morreu. Outras duas meninas, que eram irmãs, também morreram no acidente: Kemilly e Kelly Gonçalves, de 11 e 6 anos, respectivamente.

Uma adolescente, irmã de Kemilly e Kelly estava junto com as crianças, porém, não teve ferimentos

O motorista que causou o atropelamento foi preso em flagrante