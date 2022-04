Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um motocicleta Honda Titan com diversas irregularidades frente à legislação de trânsito foi apreendida durante um patrulhamento de rotina da Polícia Militar em Santo Antônio da Platina, no começo da noite desta terça-feira (05).

De acordo com informações divulgadas pela PM, a equipe fazia patrulhamento pela Rua Laudelino Mascaro quando se deparou com a moto, com escapamento em descarga livre e o condutor mostrando nervosismo ao perceber a presença dos policiais.

Realizada a abordagem, os PMs constataram que o condutor não era habilitado e que, além do escapamento, retrovisores, lâmpadas e outros itens estavam em desacordo com as normas do Contran.

O condutor foi liberado enquanto a moto foi apreendida e levada para o pátio da Polícia Militar de Santo Antônio da Platina.