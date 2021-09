Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um motociclista ficou gravemente ferido ao bater de frente contra um caminhão na avenida marginal do Contorno Norte de Maringá, perto do Jardim Dias. O acidente aconteceu na tarde desta terça-feira (21) e envolveu outros dois veículos.

O motociclista seguia atrás de um carro e de outra moto quando invadiu a pista contrária para ultrapassar. Neste momento, ele se deparou com um caminhão, que vinha na direção contrária.

O motociclista freou, acabou derrapando, bateu no para-choque do caminhão e caiu sob um dos rodados. Ele teve fratura nos dois fêmures e foi encaminhado em estado grave para o Hospital Metropolitano de Sarandi, pelo Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (SIATE) e pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).