Um motociclista de 30 anos morreu em um acidente na PR-423, no bairro Estação, em Araucária, da região metropolitana de Curitiba (RMC), na manhã deste domingo (6).

Ele conduzia uma moto que bateu contra um poste. Além do choque, o motociclista ainda foi atacado por um enxame de abelhas.

“Tinha um ataque de abelhas no local, as pessoas vieram ajudar para o extermínio, para dar os primeiros atendimentos, mas, infelizmente, a vítima já se encontrava sem vida”, explicou o cabo De Paula, do Corpo de Bombeiros.