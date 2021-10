Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um motociclista de 33 anos morreu ao se acidentar no buraco de uma estrada rural de Ivaiporã, região central do Paraná. No local, ficava uma ponte, que caiu com a força das chuvas que atingiram a cidade nesta sexta-feira (15). O homem não teria percebido a falta da construção e, por isso, não desviou.