Um homem morreu após sofrer uma queda de moto no Km 113 da BR-369, entre Jataizinho e Uraí, no norte do Paraná, na tarde desta segunda-feira (18)

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor perdeu a direção, saiu da pista e colidiu com a defensa metálica. Ele morreu no local.

O Departamento de Estradas e Rodagem também informou que Instituto Médico Legal (IML) recolheu o corpo. O veículo foi para o pátio da PRF em Cornélio Procópio.