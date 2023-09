Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um motociclista protagonizou uma cena inusitada na cidade de Medianeira, no Oeste do Paraná. Após sofrer um acidente, ele caiu sentado em cima do carro e “passeou” de um jeito diferente. A situação aconteceu no fim de semana.

O acidente aconteceu no Bairro Belo Horizonte. O condutor inicia uma manobra para acessar a Rua Jaime Canet, quando o motociclista atinge a parte traseira do carro e vai parar no teto do veículo. Na imagem é possível ver o momento que o capacete se solta e cai no chão.

O motociclista fica por alguns metros em cima do carro, até o condutor parar o automóvel. O piloto não sofreu ferimentos.

A motocicleta e o capacete ficaram caídos na quadra onde aconteceu o acidente.

Veja o vídeo no momento do acidente: