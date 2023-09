Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O motorista de aplicativo Diones Coelho da Silva, que atropelou o ator Kayky Brito, anunciou nesta sexta-feira (8), que encerrou a vaquinha virtual aberta para pagar o conserto do carro envolvido no acidente e despesas pessoais enquanto não consegue trabalhar, após o acidente. O valor arrecadado foi de R$ 178 mil.

De acordo com Diones, ele arrecadou valor acima da meta de R$ 30 mil, e vai usar parte para doar cestas básicas. No total, 5.897 pessoas colaboraram com a arrecadação.

Até o momento, as informações apontam que o motorista dirigia abaixo da velocidade máxima da via, e após atropelar Kayky no sábado (2), prestou atendimento, no Rio de Janeiro.