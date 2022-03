Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um homem morreu após colidir com a van contra uma carreta na manhã desta sexta-feira (18), em Castro, nos Campos Gerais do Paraná. De acordo com o portal aRede, a vítima era funcionário da prefeitura.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a batida aconteceu na PR-340. A van ficou com a parte da cabine destruída e chegou a tombar.

O caminhoneiro não apresentou ferimentos. O corpo foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), em Ponta Grossa.