Uma situação inusitada aconteceu em Pato Branco, no Sudoeste do Paraná, na tarde desta quarta-feira (14). Um carro que estava estacionado na rua Ibiporã, próximo à Avenida Brasil, foi atingido por um poste, após outro veículo ter enroscado na fiação.

O motorista que causou o acidente deixou um bilhete no veículo danificado, com seus dados para contato. Após o veículo atingir os fios e derrubar o poste sobre outro carro, o motorista não localizou o dono do carro atingido.

A rua ficou interditada para manutenção da rede elétrica e evitar outros acidentes. Segundo um comerciante, o poste estava com uma rachadura na base, o que facilitou a queda, quem trabalha por perto evita estacionar no local por saberem da situação do poste.

* Com informações do site PB Urgente Sudoeste