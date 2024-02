O motorista de um caminhão morreu após ser ejetado do veículo na manhã deste sábado (24), na Estrada da Limeira, em Guaratuba, no Litoral do Paraná. Segundo o Corpo de Bombeiros do Paraná, a equipe foi acionada para auxiliar o socorro prestado pelos bombeiros de Itajaí (Santa Catarina).

De acordo com os bombeiros do Paraná, a vítima conduzia um caminhão Mercedes e levava uma retroescavadeira. A máquina capotou na estrada de terra e o motorista foi ejetado. No acidente, o caminhão caiu sobre o condutor, que não resistiu.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado e a Polícia Civil também está no local para apurar as causas do acidente.