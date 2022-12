Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma idosa de 57 anos foi atropelada na tarde de quarta-feira (28) enquanto caminhava no bairro Industrial, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (MG). Marcioniria Santos foi atingida em cheio por um veículo ocupado por pelo menos duas pessoas, que fugiu logo após o acidente.

Em entrevista ao portal BHAZ, o filho da vítima, Leonardo Santos, contou que a mãe ficou desacordada após o atropelamento. Porém logo depois retomou a consciência e recebeu ajuda para voltar para casa. Após isso, a idosa foi encaminhada à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Barreiro, onde está em observação.

No vídeo é possível ver que o carro passa por um rapaz antes do atropelamento. Após atingir Marcioniria, ela cai no meio-fio, entre a calçada e o asfalto, enquanto o veículo continua trafegando normalmente.