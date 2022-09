Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um estudante de engenharia Civil de Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná, morreu em um acidente durante o fim de semana na cidade de Fronteira. O carro onde ele estava ficou totalmente destruído.

O gol ficou totalmente destruído e prensado contra uma árvore na Rua Guarujá esquina com a Rua Brusque no Bairro Três Bandeiras. As informações repassadas para as equipes que atenderam o acidente são que, o condutor de 23 anos, perdeu o controle da direção, atingiu um poste e só parou ao colidir contra uma árvore.

Socorristas e médico do Siate foram acionados, mas quando chegaram ao endereço o rapaz estava morto e preso às ferragens do automóvel.