Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Welington Carlos dias de Moraes, de 45 anos, morreu após um grave acidente registrado na noite deste sábado (4), em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná. O motorista dirigia um veículo VW Gol pela BR-376, sentido Curitiba. Ele teria perdido o controle do carro e invadido a pista contrária. Na sequência, houve uma colisão frontal contra uma caminhonete VW Amarok de Curitiba, que seguia para o interior do estado com o motorista e três passageiras.

O condutor do Gol morreu no local da ocorrência, enquanto as outras vítimas foram atendidas pela ambulância da CCR RodoNorte e encaminhadas para os hospitais Regional e Santana, em Ponta Grossa.

Para mais informações sobre os Campos Gerais, acesse o site do Portal aRede, clicando aqui.