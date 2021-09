Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um motorista, de 40 anos, morreu na manhã deste domingo (19) após colidir frontalmente com seu carro contra um caminhão. O acidente aconteceu no km 210 da BR-373, em Ipiranga, na região dos Campos Gerais do Paraná.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal de Ponta Grossa (PRF), por volta das 7h45min, o veículo Nissan Versa seguia no sentido Guarapuava – Ponta Grossa quando seu condutor perdeu o controle do automóvel, que invadiu a faixa de sentido contrário e colidiu contra o caminhão, que seguia sentido interior do estado.

Tanto o automóvel, quanto o caminhão eram ocupados apenas por seus condutores. O motoristado do carro morreu no local e foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Ponta Grossa.

Foto: Divulgação/PRF

O condutor do caminhão não sofreu lesões e realizou teste de etilômetro, cujo resultado foi negativo para ingestão de álcool