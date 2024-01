Uma pessoa morreu carbonizada após o carro que conduzia pegar fogo em um acidente registrado na altura do Km 293 da BR-163, em Marechal Cândido Rondon, no Oeste do Paraná. A situação foi registrada por volta das 20h desta sexta-feira (5).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima era motorista de um carro, modelo Ford KA, que bateu contra um caminhão. Após a colisão, o carro pegou fogo e a pessoa que conduzia o veículo não resistiu. O caminhão envolvido no acidente tinha placas de Xanxerê, Santa Catarina. O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).

Devido ao incêndio e atendimento ao acidente, a rodovia BR-163 ficou interditada por cerca de 8h30. A pista foi liberada somente às 4h30 deste sábado (6). O caminhão envolvido no acidente tinha placas de Xanxerê, Santa Catarina.