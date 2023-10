Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O motorista de um ônibus, com 22 passageiros, morreu nesta manhã de quarta-feira (11) ao se envolver em um acidente com uma carreta próximo ao trevo da BR-369, em Cobérlia, região metropolitana de Cascavel, no Oeste do Paraná. Passageiros ficaram feridos, mas ainda não há informações sobre quantos.

O ônibus saia de Maringá e seguia para Santa Helena, quando bateu contra a traseira de uma carreta, que levava galões de tinta. O Corpo de Bombeiros de Cascavel e de Cobérlia foram para o local socorrer as vítimas.

O Samu de Nova Aurora e de Cobérlia também estiveram no local. Ainda não há informações confirmadas sobre quem seriam os passageiros e para quais hospitais foram encaminhados.