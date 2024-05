Um acidente entre um carro e um caminhão carregado com toras de madeira resultou em uma morte na BR-153, em Tibagi, nos Campos Gerais do Paraná. A colisão frontal aconteceu nesta segunda-feira (6), na altura do km 185, no trecho entre Ventania e Ponta Grossa.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), os veículos seguiam em sentidos opostos, em um trecho de pista simples. A condutora do Volkswagen Virtus teria invadido parcialmente a pista contrária e colidido com o caminhão. com a força do impacto, a parte dianteira do carro foi totalmente destruída e o caminhão tombou fora da pista.

A mulher, de 68 anos, que conduzia o Virtus morreu no local. A vítima era moradora de Ventania. Já o caminhoneiro, de 41 anos, não teve ferimentos e realizou o teste do bafômetro, que apresentou resultado negativo para ingestão de álcool.

Após o acidente a BR-153 ficou aproximadamente 3 horas parcialmente bloqueada. A carga de toras de madeira ficou espalhada em uma das faixas.

Carga de toras de madeira ficou espalhada na pista após acidente na BR-153 (Foto: PRF)

O corpo da vítima foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML).