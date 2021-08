Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A chuva pode ter sido um dos motivos de um acidente registrado na Avenida Maringá, em Londrina, no norte do Paraná, na manhã desta sexta-feira (27). O motorista de um carro esportivo perdeu o controle do veículo e bateu na traseira de uma caminhonete e depois em uma árvore.

Uma câmera de segurança registrou o acidente.

O motorista do veículo contou que perdeu o controle depois de um outro veículo invadir a pista onde ele estava.

“Estava subindo sentido Tiradentes, do lado esquerdo. Um carro que estava transitando do lado direito, entrou bruscamente no lado esquerdo, tive que tirar o carro. No que eu tirei, acabei colidindo com outro veículo que estava do lado direito e acertei a árvore”, explicou o empresário Eduardo Vieira.

“Em virtude da chuva, a pista está molhada, o veículo tem bastante potência, infelizmente acabei perdendo o controle”, contou.

O acidente resultou em apenas danos materiais. Ninguém ficou ferido