Um carro capotou na noite desta quinta-feira (15) na PR-218 entre Londrina e o distrito de Maravilha, no norte do Paraná.

O motorista perdeu o controle do veículo Gol, que ficou destruído após o acidente. Apesar do impacto, a vítima sofreu ferimentos moderados e estava consciente durante o atendimento dos socorristas do Siate.