O motorista do caminhão bitrem, que provocou o acidente envolvendo oito veículos na Rodovia do Xisto, Leonel Scheneider revelou em entrevista à Banda B que dormiu ao volante. O engavetamento aconteceu na tarde desta quarta-feira (22), no limite de Araucária e Contenda, na BR-476, na região metropolitana de Curitiba, e terminou com 11 pessoas feridas e três mortes.

“Eu não estava com excesso de tempo de rodagem e foi do nada. Se eu estivesse vindo lutando contra o sono, eu já tinha parado pra descansar, mas cochilei ali e infelizmente isso aconteceu”, relatou Scheneider.

Ainda segundo o motorista, ele fez o teste do bafômetro, mas não teria sido detectado o consumo de álcool. O caminhão estava carregado com soja e relatos de testemunhas apontam que ele estava em alta velocidade.

Scheneider lamentou ter provocado o acidente e contou que saiu do Rio Grande do Sul e vinha para Curitiba. Os outros dois caminhões envolvidos estavam na frente. Um deles, dirigido por Claudinei dos Santos, estava parado na pista por conta de obras.

“Estava parado ali e o motorista veio atropelando tudo. Com o impacto, eu bati no caminhão na minha frente, mas não vi como o acidente aconteceu, só senti o impacto”, afirmou Santos.

O irmão de uma das motoristas que ficou ferida no acidente, Ismael Furman, contou à Banda B que chegou ao local antes das equipes de socorro.