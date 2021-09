Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O Ministério Público do Paraná, por meio da 2ª Promotoria de Justiça de Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro do estado, cumpriu nesta quarta-feira, 22 de setembro, cinco mandados de prisão e quatro mandados de busca e apreensão no âmbito da Operação Florêncio, que investiga crimes de associação para o tráfico, tráfico de drogas e porte e posse ilegal de arma de fogo.

Dois dos alvos dos mandados foram presos com drogas há cerca de um mês, o que motivou a continuidade das investigações e a prisão dos demais investigados na ação de hoje. Os mandados são cumpridos nas residências dos investigados, com o apoio da Agência Local de Inteligência do 18º Batalhão da Polícia Militar. Um dos alvos ainda está foragido. Os autos do processo (número 4631-03.2021.8.16.0075) tramitam sob sigilo na Vara Criminal de Cornélio Procópio.