O Ministério Público do Paraná e a Polícia Militar, com apoio do 30º Batalhão de Infantaria Mecanizado, deflagraram a terceira fase da Operação Arroba, que investiga o comércio ilegal de armas de fogo em Cornélio Procópio e em Uraí, no Norte Pioneiro de estado. Fase anterior da operação havia identificado indícios da atividade criminosa nessas cidades. Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão. Os alvos foram dois investigados, um com registro de CAC (colecionador, atirador ou caçador) e outro proprietário de uma loja de artigos de caça e pesca.

A ação, realizada na sexta-feira, 28 de julho, resultou na apreensão de 50 gramas de substância análoga à maconha, nove pés de maconha, diversas ferramentas e utensílios utilizados na preparação de entorpecentes, um telefone celular e vários documentos. Além disso, foi apreendida quantidade significativa de armas e munições: duas espingardas (calibres 22 e 12), seis pistolas (calibres 380, 9×19 mm e 9 mm), cinco carabinas/fuzis (calibres 5,56×45 mm, 9×19 mm, .38, .22 e .308 win), 11 carregadores (de rifle e de pistolas calibres .380, .22 e 9 mm) e 2.521 munições de diferentes calibres (12, .308, .22, .38, .380, 5,56 e 9 mm).