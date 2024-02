Uma motorista atropelou dois homens na calçada e, segundo testemunhas, ela teria afirmado que o acidente aconteceu depois de se distrair com um sorvete que estava no banco do passageiro e teria começado a escorregar. O caso foi registrado em Nova América da Colina, no norte do Paraná, na tarde do último domingo (25).

Conforme apuração da RICtv, uma das vítimas teve ferimentos graves, foi para o hospital municipal e, em seguida, transferida para Cornélio Procópio. Já a outra ficou com ferimentos leves.

Além disso, uma testemunha falou sobre o acidente: “Estava assistindo televisão em casa quando escutei o barulho. Foi um susto muito grande”. Os homens estavam sentados em um bar quando foram atingidos pelo veículo.

Assista ao momento do acidente quando a condutora atropela as vítimas após se distrair com o sorvete:

https://www.instagram.com/reel/C31HOvbOA5n/?igsh=NWpvMnpzZWxxMTRp