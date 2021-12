Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma mulher, que não teve a identidade revelada, ficou com R$ 3.100 de prejuízo ao cair em um golpe, em Faxinal, norte do Paraná. Na noite desta sexta-feira (10), ela tentou comprar frangos caipiras, quando foi enganada pelos vendedores.

De acordo com a Polícia Militar (PM), a vítima contou que um casal foi até sua residência, no centro da cidade, e ofereceu os animais pelo valor de R$ 50. Interessada, ela disse que ficaria com dois. A forma de pagamento escolhida foi cartão de débito.

O casal deu a maquininha e, em seguida, fugiu do local. A vítima descobriu que foi cobrada em R$ 3.100 pela compra, muito mais do que havia sido informada.

A PM fez buscas nas proximidades do endereço, mas não encontrou os dois. Os suspeitos estavam a pé. A mulher do casal usava roupa branca. O homem, camisa verde e óculos.