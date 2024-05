Uma mulher de 46 anos morreu após ser atacada por uma vaca na tarde desta terça-feira (14), no centro de Douradina, no noroeste do Paraná.

O filho da vítima, de 23 anos, que testemunhou o ataque, contou aos policiais militares que a mãe fazia o manejo quando foi atacada pelo animal.

A mulher foi levada para o hospital com ferimentos que indicam que ela levou chifradas e foi pisoteada pelo bovino. O corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML), de Umuarama.

Outra mulher morreu em atacada por touro

Este é o segundo caso registrado nos últimos dias no Paraná. Neloir Blasio Hobold, de 47 anos, morreu no último sábado (11), em Pitanga (PR), após ser atacada por um touro.

Nos comentários, família e amigos da vítima lamentaram a morte e prestaram as condolências pela morte de Neloir. “Cheia de vida e tão jovem”, escreveu uma parente. “Sempre tão linda e serena”, publicou uma amiga.