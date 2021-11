Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A colisão entre dois carros deixou cinco pessoas feridas na PR-423 – rodovia que liga Campo Largo a Araucária, na grande Curitiba – na tarde desta segunda-feira (08). A vítima mais grave, uma mulher de 50 anos, precisou se removida de helicóptero ao hospital.

A batida ocorreu exatamente num trecho em que há um retorno, usado como entrada para a Rua Cesário Furmam, no bairro Capela Velha. Possivelmente algum dos motoristas tentou atravessar a rodovia e acabou sendo atingido por outro carro que transitava na PR-423. Ou o motorista achou que dava tempo, ou não notou a aproximação do outro automóvel.

Uma mulher de 50 anos foi a vítima mais grave. Ela precisou primeiro ser restabilizada pelos socorristas do Siate, para depois ser embarcada no helicóptero da Polícia Militar. Ela foi levada para o Hospital Cajuru. As outras quatro vítimas tiveram ferimentos moderados a leves e foram encaminadas pelas ambulâncias para hospitais de Curitiba e Araucária.