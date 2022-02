Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma moradora de Guaratuba, no litoral do Paraná, foi presa na noite de domingo (6) ao denunciar os vizinhos por perturbação de sossego e descobrir ter um mandado de prisão em aberto em seu nome.

De acordo com o boletim de ocorrência, a mulher, de 42 anos, acionou a Polícia Militar por volta das 21h alegando que os vizinhos faziam uma festa e que o som estava muito alto. Ao chegarem no local, no bairro Eliana, a equipe constatou, de fato, o incômodo. Diante de um desentendimento entre os envolvidos, todos foram encaminhados ao batalhão da PM.

Durante a consulta de documentos, policiais encontraram um mandado em aberto no nome da denunciante, que foi encaminhada a Delegacia de Polícia Civil para as medidas cabíveis.