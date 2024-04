Uma mulher identificada como Heryka Litwinski, de 36 anos, está desaparecida há 4 dias, em União da Vitória, no Paraná. Uma câmera de segurança registrou o momento em que a mulher sai do prédio onde morava por volta das 21h28 do último sábado (20).

Nas imagens, Heryka Litwinski aparece usando calça legging preta, tênis preto e jaqueta branca. Na última segunda-feira (21) o Corpo de Bombeiros de União da Vitória fez buscas aquáticas no rio Iguaçu, para averiguar a informação de que uma mulher caído no local.

No entanto, até o momento nenhuma informação oficial sobre o paradeiro da mulher foi divulgada

Nas redes sociais, a família de Heryka tem pedido ajuda para encontrar a mulher. “Alguém viu minha irmã […] Está sem celular, não sabemos pra onde ela foi nem qual horário sumiu”, escreveu um familiar.

“Heryka, se vc estiver aqui perto de um sinal por favor, nos amamos vc demais, volta pra casa. Se alguém sabe de alguma coisa por favor mande msg pelo amor de Deus”, publicou Emerson Lourenço, tio de Heryka.

Mulher desaparece no PR: registro em câmera de segurança

Em outro post, Emerson Lourenço publicou os vídeos do momento em que a sobrinha aparece nas câmeras de segurança.

“Se alguém tiver câmeras de vídeos próximo a ponte de ferro, ou comércio e casas sentido centro/ponte, perto do fórum, corpo de bombeiros, farmácia municipal, regional de saúde e IAT no horário entre 21:15h até 22:00h e possa fornecer, agradeço de coração”.

“É muito importante sabermos se ela realmente tomou o caminho da ponte ou foi para outro rumo, isso irá ajudar muito nas investigações”.

Para contribuir com informações, é possível entrar em contato com a Polícia Civil de União da Vitória pelo telefone (42) 3521-3500.