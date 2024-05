Uma mulher de 41 anos e uma criança morreram em um grave acidente registrado nesta segunda-feira (6), na PR-466, em Boa Ventura de São Roque, na região central do Paraná.

A princípio, as vítimas estavam em um carro que bateu de frente contra uma carreta próximo a uma churrascaria. Além das vítimas mortas, outra mulher estava no carro e foi encaminhada ao hospital.

Além disso, a criança chegou a ser levada para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. O caminhoneiro não apresentava ferimentos.

A mulher que estava no carro estava com ferimentos considerados moderados. As causas do acidente ainda não foram divulgadas.