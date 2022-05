Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma mulher de 45 anos foi presa após efetuar disparos com uma pistola calibre 9mm e desacatar policiais militares na tarde de sexta-feira, 13, em Jacarezinho/PR.

Após uma denúncia relatando que havia uma mulher efetuando disparos de arma de fogo na rua Pedro Coelho Miranda, as equipes da Agência Local de Inteligência e Rotam deslocaram-se ao local e encontraram a autora, que estava totalmente alterada e embriagada.

Os policiais iniciaram a abordagem, e em seguida a mulher confirmou os fatos e entregou uma pistola calibre 9mm, com 14 munições intactas, toda a documentação de registro e posse da arma.

Em buscas no local foram localizados três estojos deflagrados do mesmo calibre, em seguida a mulher começou a desatacar as equipes e tentou agredir um dos policiais e recebeu voz de prisão.

Ela foi encaminhada a 1ª Companhia de Polícia Militar para confecção do boletim, e em seguida à Delegacia de Polícia Civil.