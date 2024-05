Uma mulher que dirigia um carro de luxo da marca Tesla foi presa após bater numa viatura da Polícia Militar. A inusitada colisão aconteceu na madrugada desta quinta-feira (30), no Centro de Cascavel. A motorista do carro foi presa em flagrante por dirigir alcoolizada, mas foi liberada após pagar fiança.

De acordo com as informações da Polícia Militar (PM), uma viatura da Rotam fazia uma patrulha de rotina quando foi atingida na lateral pelo Tesla, na Rua Pio XII. Apesar do impacto, nem a motorista do carro, nem os policiais que estavam na viatura se feriram.

Após o acidente, os policiais notaram que a mulher que dirigia o Tesla apresentava sinais de embriaguez. A mulher, de cerca de 50 anos, se negou a fazer o teste do bafômetro e foi conduzida até a Central de Flagrantes da Polícia Civil de Cascavel, onde foi detida e liberada após pagar fiança.

Carro envolvido em acidente tem tecnologia autônoma

O que mais chama a atenção dos policiais neste acidente é a raridade do veículo envolvido. Com poucas unidades vendidas no Brasil, o Tesla Model 3 Longe Range tem valor aproximado de R$ 500 mil.

Além disso, o modelo tem entre seus diferenciais o sistema de direção autônoma, que identifica a possibilidade de colisão e freia o carro. Mas, de acordo com o relato de testemunhas do acidente, o dispositivo estava desligado na hora do acidente.