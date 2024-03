Uma mulher foi flagrada escalando o portão e furtando uma planta que estava em cima do muro de uma casa em Apucarana, no norte do Paraná, na última terça-feira (19).

A residência estaria localizada no Jardim Guarujá, próxima ao Colégio Estadual Padre José de Anchieta, e a planta seria uma rosa do deserto, conhecida por ter folhas pequenas, caule e raízes grossas para armazenar água e flores de tamanhos e cores variadas. Além disso, a família que mora na casa não estaria no local no momento do crime.

Pelo vídeo, é possível perceber que a mulher sobe no portão, apoia-se no poste de energia elétrica e realiza o furto. Em seguida, ela vai embora.

Assista ao flagrante feito pela câmera de segurança da mulher furtando a planta:

A mulher furta a planta da casa e vai embora (Vídeo: Câmera de segurança)