Uma mulher, de 55 anos, morreu em um acidente envolvendo um caminhão e um ônibus na BR-277, em Guarapuava, na Região Central do Paraná, na manhã desta quarta-feira (4). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), alguns passageiros tiveram ferimentos leves, mas o número de vítimas não foi especificado.

O ônibus, que saiu de Brusque (SC), transportava aproximadamente 30 pessoas. O veículo estava próximo ao destino, que era Guarapuava, quando invadiu a pista contrária e bateu na lateral de um caminhão que seguia sentido Curitiba.

Com o impacto, o ônibus saiu da pista e parou na vegetação. Uma passageira do ônibus veio a óbito no local e os demais ficaram com lesões leves, sendo atendidos pelas Equipes do SAMU, SIATE e Corpos de Bombeiros do Paraná.

Ainda, segundo a PRF, o condutor do caminhão não ficou ferido.