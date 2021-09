Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma mulher foi encaminhada para a delegacia e um homem para o socorro médico depois de brigarem. Na noite desta segunda-feira (20), a esposa teria flagrado o marido em trocas de mensagens suspeitas e, movida pelo ciúmes, acertou a cabeça dele com um pedaço de pau. O caso foi registrado no Jardim Nova Esperança, zona sul de Londrina, cidade do norte do Paraná.

O casal tem histórico de desentendimentos. Desta vez, a esposa disse ter visto no celular um aplicativo em que o marido estaria “dando em cima” de outras mulheres. Com ferimentos, o homem, de 56 anos, precisou ser levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jardim do Sol para ser atendido pelos médicos.

A mulher foi encaminhada à delegacia para prestar esclarecimentos sobre as agressões.