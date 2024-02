Uma mulher, de 54 anos, morreu ao ser atingida por um caminhão na manhã desta quarta-feira (14), em Teixeira Soares, nos Campos Gerais do Paraná. A vítima, moradora de Ponta Grossa, trabalhava com o um familiar com a distribuição de bebidas, e estaria em cima do veículo quando ele se movimentou repentinamente.

O caminhão – que estava estacionado em uma descida, no Centro – se movimentou desgovernado e, a princípio, a mulher teria pulado, mas bateu em um muro e acabou debaixo do veículo. Ela foi atropelada e não resistiu aos ferimentos, de acordo com apuração do portal A Rede.

O motorista do caminhão, familiar da vítima, ficou em estado de choque e foi atendido pelos socorristas. O corpo da mulher deve ser encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).