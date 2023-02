Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A mulher de 41 anos, que foi amarrada pelo suposto amante dentro de um carro incendiado em uma estrada rural de Rolândia, no norte do Paraná, segue em estado gravíssimo na CTQ (Central de Tratamento de Queimados) do Hospital Universitário de Londrina.

Na terça-feira (14), ela foi levada até uma estrada rural e após discutir com o suspeito, foi amarrada com panos e o homem, que tinha materiais inflamados no portas-malas, incendiou o veículo. Ela conseguiu escapar e pediu ajuda em uma chácara, mas teve 90% do corpo queimado e praticamente todas as roupas incendiadas.

Segundo informações do HU, a paciente está sob cuidados intensivos, gravíssima, intubada, instável e inconsciente.

De acordo com a Polícia Militar, o homem de 48 anos, que também sofreu queimaduras nos braços e foi levado para o Hospital São Rafael, contou que era amante da mulher e não aceitava o fim do relacionamento.

Depois disso, ele foi encaminhado para a CTQ do HU com 12% do corpo queimado. O hospital informou que o estado dele é grave, segue intubado, também está na UTI, sedado e estável.