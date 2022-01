Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma mulher, de 26 anos, foi presa ao ser identificada transportando mais de 5 kg de skunk, droga conhecida também como ‘supermaconha’. O ônibus em que ela estava foi abordado na PR-986, em Rolândia, norte do Paraná, na noite desta terça-feira (24), pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE). Ela disse que receberia R$ 1,8 mil pela viagem. A operação foi em conjunto com a Polícia Civil e a Divisão Estadual de Narcóticos (Denarc) de Londrina e Maringá.

O ônibus faria a linha entre Foz do Iguaçu e Belo Horizonte, capital do estado de Minas Gerais. Os cães farejadores Nico e Hórus apontaram uma mala suspeita no bagageiro. Dentro, haviam 5,850 kg de skunk, uma droga mais potente que a maconha devido à forma de cultivo.

A dona da bagagem contou que recebeu a proposta de transporte de um rapaz morador de Foz do Iguaçu. Ela desceria em Belo Horizonte e uma pessoa iria procurá-la para retirar a droga.

A mulher recebeu voz de prisão e foi encaminhada à delegacia de Rolândia.