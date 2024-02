Uma mulher foi encontrada morta nesta sexta-feira (23) no Parque do Sol, em Guarapuava, na região central do Paraná.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a mulher foi encontrada pelo vigia há aproximadamente 50 metros da margem do lago. Ela estava vestida com uma calça preta, sandálias e blusa em cores estampada, branca e preta. Além disso, estava sem documentos.

A Polícia Civil e o Instituto Médico Legal (IML) foram acionados no local. A causa da morte ainda será apurada.