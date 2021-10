Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma moradora de Apucarana, no norte do Paraná, tentou agredir os filhos, irmãos e a própria mãe na noite deste domingo (3). De acordo com sua irmã, ela passou o dia bebendo e consumindo drogas e ao chegar na residência, estava descontrolada e agressiva.

Quem acionou a Polícia Militar (PM) foi um dos filhos da moça. Sua tia contou à equipe que a irmã havia começado uma discussão com os familiares e tentado sair da residência levando os quatro filhos menores. Como estava sob efeito de álcool e drogas, os familiares a impediram e ela passou a agredir a mãe e os filhos mais velhos.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi chamado e a mulher foi encaminhada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Enquanto os policiais orientavam a família, ela foi liberada da UPA e retornou à casa.

Os familiares preferiram não registra boletim de ocorrência contra ela no momento.