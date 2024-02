Uma mulher foi presa depois de jogar leite materno em um policial militar, em Toledo, no Oeste do Paraná, na última segunda-feira (12).

De acordo com o boletim de ocorrência, a polícia abordou um casal suspeito de ter efetuado tiros com uma arma de fogo. Durante a abordagem, a mulher teria desrespeitado ordens dos policiais e se mostrado irritada com o procedimento.

Enquanto os policiais realizavam a busca pelo carro da dupla, a mulher abaixou a blusa, apertou um dos seios e jogou leite em direção a um policial.

Os agentes encontraram o revólver utilizado para efetuar os disparos embaixo do tapete do carro. Os dois foram presos e levados para a delegacia de Polícia Civil de Toledo.