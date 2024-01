A Polícia Civil investiga o assassinato do sitiante Roque Bronqueti, de 72 anos, de Wenceslau Braz, cujo corpo foi encontrado no sábado (6) no Rio Tibagi, em Jataizinho (próximo a Londrina). Nesta segunda-feira (8), três mulheres suspeitas foram pressas em Londrina.

A vítima estava com as mãos e pés amarrados quando foi localizada por um banhista, já sem vida. Segundo o IML (Instituto Médico Legal) de Londrina, não havia marcas de tiros ou ferimentos e a suspeita é de morte por afogamento.

Roque estava desaparecido desde a madrugada do sábado. A casa onde morava, em Wenceslau Braz, estava revirada e pertences foram levados, o que dá indícios que o crime tenha sido roubo seguido de morte (latrocínio).

A caminhonete da vítima, uma Nissan Frontier, foi encontrada em Londrina nesta segunda-feira (8) e três mulheres que estavam na casa onde o veículo estava guardado foram presas.

A princípio, as mulheres negaram qualquer participação no roubo da caminhonete ou na morte do sitiante, alegando apenas que estariam no local para consumir drogas.

O corpo de Roque foi sepultado na tarde de domingo (7) no cemitério de Wenceslau Braz.