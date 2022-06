Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Duas mulheres foram flagradas furtando peças de carne de um mercado de Londrina, no norte do Paraná, nesta sexta-feira (17). Para disfarçarem a ação, usaram um bebê que estava no carrinho. O comércio fica na Rua Quintino Bocaiúva.

A dupla foi vista pela equipe de monitoramento pegando diversas carnes, como picanha e bisteca. Em determinado momento, elas entraram em um ponto cego da câmera de segurança. Depois, apareceram novamente, mas os produtos haviam “desaparecido”.

Para tentarem concluir o furto, os itens foram colocados no bebê conforto do carrinho. Por cima, forraram um cobertor e colocaram a criança.

As mulheres foram paradas no estacionamento do mercado, onde estavam com uma caminhonete. Além das carnes, elas também levaram cervejas e itens de papelaria.

Somado, o valor de tudo seria de aproximadamente R$ 800. A Polícia Militar foi acionada e encaminhou as duas à Central de Flagrantes