Um homem, de 41 anos, foi esfaqueado após uma discussão com a esposa, na noite deste domingo (1º), em Londrina, norte do Paraná. As agressões aconteceram na frente dos filhos menores de idade do casal.

Os golpes foram dados nas costas do marido. A Polícia Militar (PM) chegou primeiro na casa da Vila Fraternidade e acionou o Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate).

O homem foi encaminhado ao Hospital da Zona Norte. As facadas não atingiram órgãos vitais.