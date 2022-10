Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Sandro dos Santos, o homem de 20 anos suspeito de matar a namorada Rafaela de Fátima Miranda, de 26 anos, foi preso e confessou o crime, em Prudentópolis, na região Centro Sul do estado. À Polícia Civil do Paraná, o suspeito deu detalhes, afirmou que matou a vítima com a pauladas depois que ela pediu dinheiro para ele. Ainda, Santos teria se passado pela jovem, mandando mensagens aos familiares de Rafaela quando ela já estava morta.

De acordo com a Polícia Civil, Rafaela desapareceu no dia 7 de outubro, depois de deixar o restaurante onde trabalhava, por volta das 23h. No dia seguinte, ela não apareceu no horário do expediente e a chefe mandou uma mensagem perguntando o que tinha acontecido. A mulher recebeu uma resposta horas depois, enviada pelo namorado que fingia ser a jovem, dizendo que não voltaria ao restaurante.

A mãe da jovem Sirlei Aparecida Rocha Miranda, também recebeu mensagens de Santos se passando pela namorada morta: “Eu vim embora pra Guarapuava. Com o pai do meu filho, esse que estou esperando, tô bem mãe”, dizia a mensagem.

Preocupados, os familiares e amigos começaram a fazer buscas na região do desaparecimento e encontraram primeiro a capinha do celular da vítima. O corpo da jovem foi localizado 8 dias depois do desaparecimento, enrolado em uma lona. Ao questionar o namorado de Rafaela, que morava a cerca de 500 metros do local onde o cadáver foi localizado, o homem confessou o crime à polícia. O celular da vítima foi encontrado na casa dele.

“No período inicial do desaparecimento não se suspeitava que tinha sido cometido o crime, às vezes a pessoa simplesmente desaparece, abandona o local, isso estava sendo levantado ainda. O que começou a gerar uma suspeição que tinha acontecido de fato um crime foi o achado da capinha do celular da vítima”, explicou o delegado responsável pelo caso, Bruno Maciozek.

Na delegacia, Santos deu detalhes sobre o crime. “Ele disse que ela estava pedindo dinheiro para ele, ele se sentiu pressionado e articulou este plano para matá-la. Ela teria sido desacordada com pauladas na cabeça e depois foi asfixiada”, contou o delegado.

A princípio, a jovem teria dito que estava grávida de Santos e, inclusive, chegou a mostrar um exame de gravidez positivo para a família. Porém, no exame feito no Instituto Médico Legal (IML), o médico legista afirmou que não encontrou nenhum feto no corpo de Rafaela. Isto ainda está sendo investigado.

Durante as buscas, a irmã de Rafaela, Adriana Miranda, chegou a entrar em contato com Santos para tentar conseguir informações sobre a jovem. “Ele foi muito cínico de mentir na minha cara de que não sabia onde ela estava, sendo que não dava nem 500 metros da casa dele que o corpo dela estava jogado. Ele deixou ela jogada. Foi muito cruel o que ela fez com ela, ele poderia pelo menos ter avisado, dado uma pista de onde ela estava, para ela ter tido um enterro digno”, disse Adriana.

Enquanto a filha estava desaparecida, Sirlei Aparecida Rocha Miranda mandou um áudio a Santos pedindo que ele devolvesse a jovem. “Veja onde ela está para nós, porque vocês também estavam juntos, você gosta dela, ela é novinha, ela não sabe o que faz, é bobinha. Se você deu dinheiro para ela, eu te devolvo, eu tenho dinheiro, o meu marido tem dinheiro, eu faço ele dar para você, eu devolvo, as meninas têm. Se você sabe onde a Rafa tá, mande ela pra mim de volta, eu não aguento mais ficar sem a minha Rafa”, suplicou a mãe.

“Eu fui ontem lá na delegacia a minha vontade era matar ele. Fazer pior do que ele fez com a Rafa, sabe? Porque ele foi tão cínico, na minha cara ele falou que ela estava bem, que não tinha acontecido nada com ela, que era só esperar. Ele foi muito frio, foi muito maligno de ter feito isso com ela”, desabafou a irmã da vítima após a prisão do suspeito.

Rafaela deixou um filho, um menino de 6 anos.