A estudante de direito Andressa Lustosa postou em seu Instagram um vídeo filmado por uma câmera de segurança que mostra o momento em que foi assediada e derrubada no chão enquanto andava de bicicleta em Palmas, no sudoeste do Paraná. Nas imagens, é possível ver que um homem, passageiro de um carro, colocou a mão nas nádegas de Andressa enquanto ela pedalava.

Com o susto e a violência do assédio, ela se desequilibra, cai no chão e é socorrida por pessoas que passavam pelo local.

“Nós mulheres não temos um minutos de paz! Sai de casa para andar de bicicleta e volto toda machucada pra casa por uma atitude covarde dessas! Todas as medidas cabíveis estão sendo tomadas.. Estou bem, só quero que paguem pelo o que fizeram”, escreveu Andressa ao compartilhar o vídeo.

O vídeo já ultrapassou as 500 mil visualizações. Nos stories, ela agredeceu mensagens e mostrou as escoriações no ombro.