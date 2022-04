Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um idoso, de 81 anos, foi esfaqueado e morto, na madrugada desta sexta-feira (15). O crime aconteceu no Jardim Novo Horizonte, em Londrina, norte do Paraná. O neto de consideração da vítima confessou o assassinato e avisou o padrasto, que é filho do idoso.

Norberto Gomes estava em casa sozinho, quando foi surpreendido por Lucas Almeida, de 37 anos, que estaria em busca de dinheiro para comprar drogas. Os dois discutiram e Lucas acertou diversos golpes de faca no pescoço. Em seguida, roubou o carro e alguns pertences do idoso, como a televisão.

Maurício, filho da vítima e padrasto de Lucas, contou à reportagem da RICtv que o homem foi até a residência dele e o acordou dizendo que havia matado Norberto. Ainda de acordo com Maurício, Lucas tem histórico de alcoolismo e aparentava estar transtornado, por isso não acreditou nele de imediato.

O padrasto e a esposa, mãe de Lucas, foram até a casa de Norberto e viram o idoso caído. O sangue ficou espalhado pelo chão e a faca usada no crime estava no local. Os dois seguraram o homem e acionaram a Polícia Militar (PM). O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constatou o óbito.

O carro roubado foi encontrado na entrada do Conjunto São Jorge, a menos de um quilômetro da casa de Norberto. O veículo foi incendiado e os eletrônicos estavam no automóvel.

Lucas recebeu voz de prisão e foi encaminhado à delegacia. O corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal.