A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) registrou um grave acidente na noite de ontem (6), envolvendo um GM/Celta, na altura do km 65 da PR-092, próximo ao município de Barra do Jacaré/PR.

O acidente ocorreu por volta das 21h50, quando o veículo, com placas de Bandeirantes-PR, trafegava pela rodovia no sentido Barra do Jacaré a Andirá. O condutor, de 37 anos, perdeu o controle do automóvel, colidindo violentamente com uma árvore à margem esquerda da pista.

O impacto da colisão foi tão forte que o veículo capotou, ficando fora da rodovia. As condições climáticas no momento do acidente eram consideradas boas, com tempo limpo. A pista é simples, reta e com aclive, sendo proibida a ultrapassagem no local do acidente.

O condutor do veículo sofreu ferimentos e foi encaminhado pelas equipes de resgate a um hospital da região.