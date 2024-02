O corpo de uma criança de 5 anos que se afogou enquanto brincava no Rio Itararé, em Salto do Itararé, na tarde de quinta-feira (1º), foi encontrado na tarde desta sexta-feira (2).

A vítima havia entrado na água com mais dois amigos sem a supervisão de adultos, em um trecho do rio próximo à cidade. A criança teria ido para um local mais fundo e não conseguiu mais retornar, se afogando.

As buscas pelo corpo começaram ainda no fim da tarde de quinta-feira, quando os bombeiros de Santo Antônio da Platina foram acionados. Na tarde desta sexta, o corpo do menino foi encontrado por populares que ajudavam nas buscas.

Ele foi encaminhado para o IML (Instituto Médico-Legal) de Jacarezinho para posteriormente ser liberado para a família.

O caso é investigado pela Polícia Civil.