Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um homem de 43 anos foi preso pela Polícia Militar acusado da tentativa de homicídio contra um um adolescente de 15 anos. O caso aconteceu em Carlópolis, nesta segunda-feira (04).

Segundo a PM, a equipe fazia diligências sobre a tentativa de homicídio e após depoimento da vítima os policiais foram informados que o suspeito estaria transitando no centro da cidade em um carro Lifan, o mesmo utilizado para fugir da cena do crime.

O suspeito, porém, fugiu da abordagem da Polícia Militar, sendo alcançado na sequencia pelos policiais. Dentro do carro ainda estava sua esposa, uma mulher de 38 anos, que também acabou detida. Ainda no interior do veículo foram localizados dois revólveres e várias munições, além de dinheiro e celulares.

Em depoimento, o suspeito confessou os disparos contra o menor de idade e afirmou que estaria sendo ameaçado pela vítima. Ele e a esposa foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Carlópolis, junto com armas e depois objetos apreendidos.